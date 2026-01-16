Giovanni Franzoni magico trionfa in SuperG a Wengen | è la prima vittoria in carriera in Coppa del mondo
Giovanni Franzoni, 24 anni di Manerba sul Garda, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, vincendo il SuperG a Wengen, in Svizzera. La giornata rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, confermando il suo talento nelle competizioni di sci alpino. Questo risultato evidenzia la crescita e il potenziale di Franzoni nel panorama internazionale.
Giornata indimenticabile per Giovanni Franzoni. Oggi, venerdì 16 gennaio, il 24enne di Manerba sul Garda ha trionfato nel SuperG di Wengen, in Svizzera e ha conquistato la sua prima vittoria in coppa del mondo.Per Franzoni il sogno si realizza sulla pista dove tre anni si era infortunato, un mese. 🔗 Leggi su Today.it
