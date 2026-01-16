Coppa del mondo sci Franzoni da favola | trionfo nel SuperG di Wengen
Giovanni Franzoni ha conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo il SuperG di Wengen in Svizzera. La sua vittoria rappresenta un risultato importante per l’Italia nello sci alpino, in una delle piste più prestigiose al mondo. L’evento si inserisce nel contesto delle preparazioni alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando entusiasmo e fiducia alla squadra italiana.
(Adnkronos) – Giovanni Franzoni da favola nel Super-G di Wengen, in Svizzera. L'azzurro vince la sua prima gara in Coppa del Mondo e regala all'Italia un successo indimenticabile in una pista sacra per lo sci alpino, a tre settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso la sua. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
