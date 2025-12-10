Sci alpino Abbruzzese sfiora il podio nel superG di Santa Caterina in Coppa Europa Vince l’austriaco Hacker

Felix Hacker si impone nel superG di Santa Caterina Valfurva, centrando il sesto successo in Coppa Europa. L’atleta austriaco si conferma protagonista sulla pista italiana, dove aveva già ottenuto risultati importanti, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua affinità con questa località. Abbruzzese sfiora il podio, aggiungendo entusiasmo alla competizione.

Felix Hacker ha un rapporto speciale di Santa Caterina Valfurva. Dopo la doppietta in discesa della stagione passata sulla pista italiana, l’austriaco piazza ancora una vittoria, trionfando nel superG di Coppa Europa, centrando il sesto successo della carriera nel circuito continentale. Primo podio in carriera in Coppa Europa per lo spagnolo Ander Mintegui Rivera, che ha concluso in seconda posizione a 32 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche lo svizzero Marco Kohler, terzo al traguardo a 33 centesimi da Hacker. Buona la prestazione di Marco Abbruzzese, che ha terminato in quarta posizione a 45 centesimi dalla testa della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it