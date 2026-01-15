Nella discesa libera di Pass Thurn, in Austria, Stefanie Grob ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa Europa, segnando un risultato importante per la sua carriera. Nella stessa gara, Albano e Ghisalberti sono stati vicini al podio, dimostrando un buon livello di prestazione. La competizione ha messo in evidenza il talento degli atleti italiani nel circuito europeo di sci alpino.

Prima vittoria in Coppa Europa per Stefanie Grob, che festeggia il successo nella discesa libera di Pass Thurn in Austria. Per la 21enne elvetica si tratta dunque della prima affermazione nel circuito continentale dopo che era salito sul podio per cinque volte. Una vittoria netta quella di Grob, che ha rifilato distacchi pesanti a tutte le avversarie, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato. Al secondo posto ha concluso la francese Garance Meyer, che ha accusato un ritardo di 56 centesimi dalla vetta, festeggiando il secondo podio della carriera in Coppa Europa. Sul podio ci sale anche la norvegese Eva Unhjem Johansen, che termina al terzo posto con un ritardo di 85 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Albano e Ghisalberti sfiorano il podio nella discesa di Pass Thurn in Coppa Europa

Leggi anche: Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre

Leggi anche: Sci alpino, Sara Thaler sul podio nella discesa di St. Moritz in Coppa Europa. Doppietta austriaca

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Albano e Ghisalberti sfiorano il podio nella discesa bis di Coppa Europa a Pass Thurn: Grob domina - Sulle nevi austriache fa il vuoto l'ex pluricampionessa mondiale juniores, 2^ la francese Meyer e cresce ancora la norge Johansen, poi ci sono il 4° e il 5° posto ... neveitalia.it

Assoluti di sci alpino, Ilaria Ghisalberti è campione d’Italia nel Gigante. Brignone, brutto infortunio - La campionessa italiana 2025 di gigante è la bergamasca Ilaria Ghisalberti: la ventiquattrenne del Centro Spotivo Carabinieri, originaria di Zogno, ha vinto la sfida tricolore sulla pista Mediolanum ... bergamonews.it

Ilaria Ghisalberti, chi è la campionessa italiana di Gigante: sci, carriera, infortuni e passioni - Bergamo, 3 aprile 2025 – Ilaria Ghisalberti è la campionessa italiana 2025 di gigante: la 24enne del Centro Sportivo Carabinieri ha vinto la sfida tricolore proposta sulla pista Mediolanum della Ski ... ilgiorno.it

Torino Italy © Lorenzo Albano facebook