Schlein e Conte per l’Iran | uniti in piazza ma disuniti in Senato

Schlein e Conte si sono ritrovati insieme in piazza per esprimere solidarietà all’Iran, sfilando tra bandiere di diversi colori e pannelli con la parola “shame”. Tuttavia, le loro posizioni divergono in Senato, evidenziando una certa disarmonia tra i due leader. In questa cornice, si percepisce un gesto condiviso ma anche le criticità di un fronte unito sui temi internazionali.

Iran, le opposizioni in piazza a Roma. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione di quel popolo”. Conte: “No azioni militari fuori dal diritto internazionale” - Dopo i distinguo in Parlamento sull’ Iran e le polemiche seguite all’astensione del Movimento 5 Stelle sul testo bipartisan in votazione in commissione Esteri e Difesa al Senato, Pd, M5s, Avs e +Europ ... ilfattoquotidiano.it

Schlein firma la risoluzione contro gli ayatollah, Conte fa l'iraniano. Alleanza impossibile - Per una volta la segretaria dem fa una cosa semplice: non aspetta il capo dei 5 Stelle. ilfoglio.it

Campidoglio, presidio a sostegno dei manifestanti iraniani: presenti anche Schlein e Conte - facebook.com facebook

RT @lucillaMasini2: Il Tg2 dice che Conte e Schlein si preparano alla campagna per il SI. Capite perché molti giornalisti Rai hanno fatto i… x.com

