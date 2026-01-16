Schlein e Conte per l’Iran | uniti in piazza ma disuniti in Senato

Schlein e Conte si sono ritrovati insieme in piazza per esprimere solidarietà all’Iran, sfilando tra bandiere di diversi colori e pannelli con la parola “shame”. Tuttavia, le loro posizioni divergono in Senato, evidenziando una certa disarmonia tra i due leader. In questa cornice, si percepisce un gesto condiviso ma anche le criticità di un fronte unito sui temi internazionali.

Presente oggi n Campidoglio, con Amnesty e "Donna, vita, libertà" tutta l'opposizione ma non Azione. Domani invece con i Radicali scenderanno in corteo Carlo Calenda e varie forze di centrosinistra e centrodestra, ma non Avs e 5s Tra bandiere di vari colori e pannelli gialli con sopra scritto “shame”, in Piazza del Campidoglio aleggia la frase del presidente Sergio Mattarella sull’“efferata crudeltà dello sterminio dei manifestanti iraniani”, tra un intervento degli attivisti della diaspora presenti alla manifestazione organizzata da Amnesty International e dall’associazione “Donna, vita e libertà”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

