Schlein e Conte per l’Iran | uniti in piazza ma disuniti in Senato
Schlein e Conte si sono ritrovati insieme in piazza per esprimere solidarietà all’Iran, sfilando tra bandiere di diversi colori e pannelli con la parola “shame”. Tuttavia, le loro posizioni divergono in Senato, evidenziando una certa disarmonia tra i due leader. In questa cornice, si percepisce un gesto condiviso ma anche le criticità di un fronte unito sui temi internazionali.
Presente oggi n Campidoglio, con Amnesty e "Donna, vita, libertà" tutta l'opposizione ma non Azione. Domani invece con i Radicali scenderanno in corteo Carlo Calenda e varie forze di centrosinistra e centrodestra, ma non Avs e 5s Tra bandiere di vari colori e pannelli gialli con sopra scritto “shame”, in Piazza del Campidoglio aleggia la frase del presidente Sergio Mattarella sull’“efferata crudeltà dello sterminio dei manifestanti iraniani”, tra un intervento degli attivisti della diaspora presenti alla manifestazione organizzata da Amnesty International e dall’associazione “Donna, vita e libertà”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Iran, Pd-M5s-Avs e + Europa in piazza. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione del popolo iraniano”. Conte: “No azioni militari unilaterali”
Leggi anche: Iran, le opposizioni in piazza a Roma. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione di quel popolo”. Conte: “No azioni militari fuori dal diritto internazionale”
Schlein e Conte per l'Iran: uniti in piazza ma disuniti in Senato - Presente oggi n Campidoglio, con Amnesty e "Donna, vita, libertà" tutta l'opposizione ma non Azione. ilfoglio.it
Iran, le opposizioni in piazza a Roma. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione di quel popolo”. Conte: “No azioni militari fuori dal diritto internazionale” - Dopo i distinguo in Parlamento sull’ Iran e le polemiche seguite all’astensione del Movimento 5 Stelle sul testo bipartisan in votazione in commissione Esteri e Difesa al Senato, Pd, M5s, Avs e +Europ ... ilfattoquotidiano.it
Schlein firma la risoluzione contro gli ayatollah, Conte fa l'iraniano. Alleanza impossibile - Per una volta la segretaria dem fa una cosa semplice: non aspetta il capo dei 5 Stelle. ilfoglio.it
Campidoglio, presidio a sostegno dei manifestanti iraniani: presenti anche Schlein e Conte - facebook.com facebook
RT @lucillaMasini2: Il Tg2 dice che Conte e Schlein si preparano alla campagna per il SI. Capite perché molti giornalisti Rai hanno fatto i… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.