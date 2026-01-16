Iran Pd-M5s-Avs e + Europa in piazza Schlein | Qui per l’autodeterminazione del popolo iraniano Conte | No azioni militari unilaterali

Da ilfattoquotidiano.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza a Roma, Pd, M5s, Avs e +Europa si sono riuniti per sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo iraniano. La manifestazione, promossa da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice, si è svolta dopo le recenti tensioni in Parlamento sull’Iran, con leader come Schlein e Conte che hanno sottolineato l’importanza di azioni condivise e di evitare interventi militari unilaterali.

Dopo i distinguo in Parlamento sull’ Iran e le polemiche seguite all’astensione del Movimento 5 Stelle sul testo bipartisan in votazione in commissione Esteri e Difesa al Senato, Pd, M5s, Avs e +Europa sono tornati in piazza in cerca di unità a Roma, in Campidoglio, per la manifestazione organizzata da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice. I leader del campo progressista Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono così incontrati a margine del presidio, in sostegno del popolo iraniano, contro la repressione violenta e sanguinaria del regime: “Siamo qui per dare piena solidarietà e supporto al popolo iraniano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

iran pd m5s avs e europa in piazza schlein qui per l8217autodeterminazione del popolo iraniano conte no azioni militari unilaterali

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Pd-M5s-Avs e + Europa in piazza. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione del popolo iraniano”. Conte: “No azioni militari unilaterali”

Leggi anche: **Iran: Pd-M5S-Avs in piazza, Conte 'mancata unità Parlamento? Non a causa nostra'**

Leggi anche: In piazza per il popolo iraniano: "Ma Pd e M5s hanno detto ’no’"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Iran, Pd e Avs votano anche la mozione dei 5S che dice no ad attacchi di Trump; Votato a favore dei 5 Stelle, inaccettabile: Pd spaccato sull'Iran; Sull’Iran il Pd raddoppia: una mozione unitaria? Di più, bipartisan; Iran, Pd e Avs votano anche risoluzione M5S. Ma riformisti dem non ci stanno.

iran pd m5s avs**Iran: Pd-M5S-Avs in piazza, Conte 'mancata unità Parlamento? Non a causa nostra'** - E' gremita piazza del Campidoglio per la manifestazione indetta da Amnesty e Donna Vita Libertà a sostegno dei dissidenti in Iran. msn.com

iran pd m5s avsIran, Pd e Avs votano anche risoluzione M5S. Ma riformisti dem non ci stanno - Quartapelle: 'Inaccettabile pongano condizioni su sostegno a manifestanti iraniani' ... adnkronos.com

iran pd m5s avsIl campo largo prova a ricompattarsi per l'Iran con un sit-in al Campidoglio - Nella settimana della mozione unitaria senza il M5s, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si ritrovano insieme alla manifestazione organizzata da Donna Vita e Libertà. ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.