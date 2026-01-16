Iran Pd-M5s-Avs e + Europa in piazza Schlein | Qui per l’autodeterminazione del popolo iraniano Conte | No azioni militari unilaterali

In piazza a Roma, Pd, M5s, Avs e +Europa si sono riuniti per sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo iraniano. La manifestazione, promossa da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice, si è svolta dopo le recenti tensioni in Parlamento sull’Iran, con leader come Schlein e Conte che hanno sottolineato l’importanza di azioni condivise e di evitare interventi militari unilaterali.

Dopo i distinguo in Parlamento sull' Iran e le polemiche seguite all'astensione del Movimento 5 Stelle sul testo bipartisan in votazione in commissione Esteri e Difesa al Senato, Pd, M5s, Avs e +Europa sono tornati in piazza in cerca di unità a Roma, in Campidoglio, per la manifestazione organizzata da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice. I leader del campo progressista Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono così incontrati a margine del presidio, in sostegno del popolo iraniano, contro la repressione violenta e sanguinaria del regime: "Siamo qui per dare piena solidarietà e supporto al popolo iraniano.

