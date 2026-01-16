Durante la presentazione della nuova stagione di 'Striscia la Notizia', Antonio Ricci ha commentato il caso che coinvolge Alfonso Signorini, sottolineando che il

(Adnkronos) – "Per dimostrare il 'sistema Signorini' non bastano due ragazzi". Antonio Ricci, creatore di 'Striscia la Notizia', durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del tg satirico, ha parlato del caso che ha coinvolto Alfonso Signorini, il conduttore indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del modello ed ex concorrente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Ascolti tv ieri, venerdì 31 ottobre 2025, da Tale e Quale Show a Tradimento allo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Leggi anche: “Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: tutto quello che c’è da sapere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità; Torna 'Striscia la notizia', in onda dal 22 gennaio: al timone Greggio e Iacchetti; Striscia la Notizia su Canale 5 il 22 gennaio dopo 8 mesi, Mediaset sblocca Greggio e Iacchetti per 5 serate; “Striscia la Notizia” in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio.

Torna Striscia, Ricci a tutto campo. Da Signorini a Affari tuoi, la conferenza show - Antonio Ricci, creatore di 'Striscia la Notizia ', durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del tg satirico, ... adnkronos.com