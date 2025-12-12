Drammatico incidente stradale nel Foggiano | schianto tra due mezzi morta giovane donna

Un grave incidente stradale si è verificato nel Foggiano, lungo la Provinciale 38 tra Apricena e San Nazario. Lo scontro tra due mezzi ha avuto conseguenze tragiche, causando la morte di una giovane donna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, generando grande dolore e preoccupazione nella comunità locale.

Una giovane donna ha perso la vita nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi, venerdì 12 dicembre, lungo la Provinciale 38 che collega Apricena a San Nazario. Ancora da accertare le cause del sinistro, che ha coinvolto due mezzi, un'auto e un mezzo pesante.

