Tremendo schianto tra due auto sopra Langhirano | feriti e una persona incastrata nell' abitacolo

Tremeneo schianto intorno alle 14 fra deu auto sopra Langhirano: sulla Massese due auto si sono schiantateper cause in corso di accertamento e uno dei due mezzi si è ribaltato a lato della carreggiata. Sul posto il 118, l'automedica e i vigili del fuoco. Si registrano feriti, e anche una persona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

