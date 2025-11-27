Capotreno preso a calci e pugni dopo lo sciopero i sindacati chiedono soluzioni efficaci

"Dopo l’ennesima aggressione al personale - ultima in ordine di tempo quella avvenuta a bordo dell ‘Intercity 519 il 25 novembre e che ha fatto proclamare lo sciopero del 27 novembre, duole constatare che il fenomeno ha ormai connotazione di cronicità". Così i sindacati Filt, Fit, Uiltrasporti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Capotreno preso a calci e pugni, dopo lo sciopero i sindacati chiedono "soluzioni efficaci"

