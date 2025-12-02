PNRR Scuola Anief | servono proroghe per le rendicontazioni e chiarimenti sui costi indiretti

Il sindacato Anief rinnova l’appello al Ministero dell’Istruzione e del Merito affinché vengano fornite risposte tempestive alle difficoltà che le scuole stanno affrontando nella rendicontazione dei progetti PNRR, con particolare riferimento a Scuola 4.0, DM 170, DM 19, DM 65 e DM 66. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

