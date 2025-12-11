Religione cattolica a scuola Cei | È una proposta libera e formativa

Tv2000.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso oggi una nota ufficiale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, sottolineando la natura come proposta libera e formativa. La comunicazione evidenzia l'importanza di questa disciplina nel percorso educativo e il rispetto della libertà di scelta degli studenti e delle famiglie.

È stata pubblicata nella tarda mattinata di oggi la nota della Conferenza Episcopale Italiana sull’insegnamento della religione cattolica. Una scelta che resta di fondamentale importanza sotto il profilo educativo. A quarant’anni dall’Intesa del 1985, la Cei propone una lettura aggiornata dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana. La Nota pastorale approvata dalla 81ª Assemblea generale ad Assisi (17-20 novembre 2025) colloca l’Irc in un contesto attraversato da mutamenti rapidi: flussi migratori, pluralismo religioso, secolarizzazione crescente, intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Tv2000.it

religione cattolica a scuola cei 200 una proposta libera e formativa

© Tv2000.it - Religione cattolica a scuola, Cei: “È una proposta libera e formativa”

religione cattolica scuola ceiCei: “Religione a scuola, proposta libera e formativa” - A quarant’anni dall’Intesa del 1985, la Cei propone una lettura aggiornata dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana. Da toscanaoggi.it

religione cattolica scuola ceiCei, una nuova Nota pastorale sull’insegnamento della religione cattolica - La Nota è stata approvata dalla 81a Assemblea Generale della CEI (Assisi, 17- Lo riporta acistampa.com