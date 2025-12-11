Religione cattolica a scuola Cei | È una proposta libera e formativa

La Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso oggi una nota ufficiale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, sottolineando la natura come proposta libera e formativa. La comunicazione evidenzia l'importanza di questa disciplina nel percorso educativo e il rispetto della libertà di scelta degli studenti e delle famiglie.

È stata pubblicata nella tarda mattinata di oggi la nota della Conferenza Episcopale Italiana sull’insegnamento della religione cattolica. Una scelta che resta di fondamentale importanza sotto il profilo educativo. A quarant’anni dall’Intesa del 1985, la Cei propone una lettura aggiornata dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana. La Nota pastorale approvata dalla 81ª Assemblea generale ad Assisi (17-20 novembre 2025) colloca l’Irc in un contesto attraversato da mutamenti rapidi: flussi migratori, pluralismo religioso, secolarizzazione crescente, intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Religione cattolica a scuola, Cei: “È una proposta libera e formativa”

