Componenti cinesi nelle auto americane? L’allarme del Congresso per la sicurezza nazionale

Il coinvolgimento di componenti cinesi nelle auto americane solleva preoccupazioni nel Congresso riguardo alla sicurezza nazionale. La crescente integrazione dei fornitori cinesi nella catena di produzione automobilistica evidenzia le tensioni tra Stati Uniti e Cina, trasformando il settore in un terreno di confronto strategico e geopolitico.

La catena globale della produzione automobilistica è ormai diventata un fronte della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina. E il messaggio è emerso con chiarezza durante un’audizione della House Select Committee on China, in cui i vertici della commissione hanno definito i componenti automobilistici prodotti in Cina una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale americana. Affermazione non banale, perché arriva sull’onda dell’effetto internazionale innescato dalla pubblicazione della nuova National Security Strategy, la seconda, definitiva costruita attorno alle visioni politiche che hanno creato la presidenza di Donald Trump. Formiche.net

