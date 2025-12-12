Usa più truppe al confine con il Messico Necessario proteggere sicurezza nazionale

L'amministrazione Trump ha annunciato un aumento delle truppe al confine con il Messico, sottolineando la necessità di proteggere la sicurezza nazionale. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo nel programma di militarizzazione dei confini statunitensi, volto a gestire le sfide legate all'immigrazione e alla sicurezza.

San Diego (Stati Uniti), 12 dicembre 2025 - L'amministrazione Trump prosegue attivamente nel suo programma di militarizzazione dei confini. I funzionari del Governo hanno annunciato la supervisione da parte delle forze armate in un territorio di circa 760 acri (equivalenti a poco oltre i 3 kmq) situato nei pressi della frontiera con il Messico, con l'intento di rinforzare sempre di più le barriere con il Paese vicino e limitare ulteriormente i flussi migratori. Attraverso una nota ufficiale, inoltre, il Dipartimento degli Interni di Washington ha confermato come la giurisdizione della suddetta superficie, localizzata tra le contee californiane di San Diego e Imperial, appartenga ora al corpo della Marina degli Stati Uniti. Quotidiano.net

