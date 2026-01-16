Il 16 gennaio 2026, Arezzo è stato colpito da un'esplosione che ha causato ingenti danni alle abitazioni. Per fortuna, grazie al rifacimento del tetto antisismico avvenuto circa dieci anni prima, alcune persone sono riuscite a salvarsi. Questo evento evidenzia l'importanza di interventi strutturali preventivi per la sicurezza delle abitazioni in caso di emergenze.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – A salvare loro la vita è stato il tetto antisismico rifatto insieme alla casa una decina di anni fa. La struttura non ha ceduto durante l’esplosione ed ha fatto sì che soltanto la parte laterale dell’abitazione crollasse. Così si sono salvati i tre occupanti della villetta esplosa ieri sera, giovedì 15 gennaio, nell’ampia campagna tra il Matto e la via di Ristradelle ad Arezzo, un dramma che poteva trasformarsi in tragedia se almeno una parte della casa non fosse rimasta in piedi. Il giorno dopo la tragedia. Miracolati, ma disperati. E’ questo il sentimento di due dei tre occupanti della casa, quelli feriti in modo più lieve, che già questa mattina sono tornati sul luogo del disastro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sbalzato fuori insieme al letto, il giorno dopo l’esplosione di Arezzo: “Vivi per miracolo, ma è tutto distrutto”

