Rubato autocarro in pieno giorno Rintracciato grazie al Gps ma distrutto dalle fiamme

A Supersano, un autocarro Iveco Daily di un'azienda di impianti elettrici è stato rubato in pieno giorno. Grazie al sistema GPS, il veicolo è stato rintracciato, ma purtroppo è stato distrutto dalle fiamme. L'episodio evidenzia la vulnerabilità dei mezzi durante le operazioni quotidiane e solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio.

SUPERSANO – Un furto in pieno giorno, lungo le strade del paese, nella tarda mattinata: portato via dai ladri un autocarro Iveco Daily in dotazione ad una azienda di impianti elettrici industriali e civili.Poche ore dopo il mezzo aziendale, dotato di apparecchiatura Gps, è stato rintracciato.

