Ordigno fatto esplodere davanti a una pizzeria nel giorno dell' inaugurazione il proprietario | Hanno distrutto tutto
Ennesimo episodio di violenza dinamitarda nel Napoletano: ancora una bomba, ancora una pizzeria appena inaugurata nel mirino. Nelle scorse ore a Casoria è stata devastata la Pizzeria Puccini di via Giacomo Puccini 42, aperta da pochissimo. 🔗 Leggi su Today.it
