Sarà terza guida McLaren Fornaroli la fuga dei piloti italiani

La terza guida McLaren, Leonardo Fornaroli, rappresenta una nuova generazione di piloti italiani pronti a emergere nel mondo delle corse. Dopo Kimi Antonelli, già riconosciuto come talento Mercedes, Fornaroli si affaccia nel panorama motorsport con determinazione. La sua ascesa testimonia la crescita dei giovani italiani nel motorsport internazionale, segnando un passo importante per il futuro delle competizioni automobilistiche nel nostro paese.

Piccoli italiani crescono. Al volante. Dopo Kimi Antonelli, simbolo Mercedes insieme a George Russell, ecco Leonardo Fornaroli. Emiliano anche lui, ma di Piacenza, il ventunenne campione del mondo di F2 è da ieri ufficialmente il terzo pilota McLaren. Tradotto: la prima riserva dell’iridato Norris e di Oscar Piastri. Mica poco, anche perché il giovanotto (ovviamente entusiasta: "Sono felice di entrare con un ruolo esteso nel Team McLaren, come parte del Programma di Sviluppo. È un passo emozionante nel mio percorso di crescita") piace molto ad Andrea Stella, l’ex ingegnere Ferrari che ha riportato la storica scuderia Papaya ai fasti di Fittipaldi, Hunt, Lauda, Senna, Prost, Hakkinen, Hamilton. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

