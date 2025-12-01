Leonardo Fornaroli è un ragazzo con le idee chiare e un futuro ancora tutto da scrivere. In due anni ha vinto la Formula 3 e la Formula 2. Non ci sono riusciti in tanti e chi ce l'ha fatta, come Piastri o Bortoleto, è poi arrivato in Formula 1. Lui comincerà dalla porta di servizio, come terzo pilota, praticamente fatta con McLaren, ma poi arriverà e allora avremo due piloti italiani. L'abbraccio che gli ha regalato Kimi Antonelli (foto) dopo il traguardo che lo aveva proclamato campione è un assaggio di futuro. Quando compirà 21 anni il 3 dicembre avrà più di un buon motivo per festeggiare. È dire che il Leo bambino non amava la formula 1, anzi la trovava proprio noiosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno dei piloti italiani: Fornaroli sulla strada di Antonelli