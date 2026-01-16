La presenza di piloti italiani nel panorama automobilistico internazionale sta crescendo. Dopo Kimi Antonelli, che si distingue nel team Mercedes accanto a George Russell, ora si affaccia Leonardo Fornaroli, rappresentante di una nuova generazione di talenti. Questa guida analizza il percorso di Fornaroli e il fenomeno della migrazione dei piloti italiani verso sfide all’estero, evidenziando le opportunità e le sfide di un settore in evoluzione.

P iccoli italiani crescono. Al volante. Dopo Kimi Antonelli, simbolo Mercedes insieme a George Russell, ecco Leonardo Fornaroli. Emiliano anche lui, ma di Piacenza, il ventunenne campione del mondo di F2 è da ieri ufficialmente il terzo pilota McLaren. Tradotto: la prima riserva dell’iridato Norris e di Oscar Piastri. Mica poco, anche perché il giovanotto (ovviamente entusiasta: “Sono felice di entrare con un ruolo esteso nel Team McLaren, come parte del Programma di Sviluppo. È un passo emozionante nel mio percorso di crescita”) piace molto ad Andrea Stella, l’ex ingegnere Ferrari che ha riportato la storica scuderia Papaya ai fasti di Fittipaldi, Hunt, Lauda, Senna, Prost, Hakkinen, Hamilton. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sarà terza guida McLaren, Fornaroli e la fuga dei piloti italiani

Leggi anche: Il ritorno dei piloti italiani: Fornaroli sulla strada di Antonelli

Leggi anche: Fornaroli-McLaren, un accordo che è la scelta migliore per entrambi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il nuovo Nissan Qashqai è protagonista anche su Quattroruote. Terza generazione di motore e-POWER: ancora più efficienza alla guida e soprattutto, ancora più strada. Scoprilo da vicino in concessionaria. #brogiecollitorti #nissanqashqai #epower #quattroru facebook

Marposs, cambio alla guida: entra la terza generazione della famiglia x.com