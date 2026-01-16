Sarà terza guida McLaren Fornaroli e la fuga dei piloti italiani

Da quotidiano.net 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza di piloti italiani nel panorama automobilistico internazionale sta crescendo. Dopo Kimi Antonelli, che si distingue nel team Mercedes accanto a George Russell, ora si affaccia Leonardo Fornaroli, rappresentante di una nuova generazione di talenti. Questa guida analizza il percorso di Fornaroli e il fenomeno della migrazione dei piloti italiani verso sfide all’estero, evidenziando le opportunità e le sfide di un settore in evoluzione.

P iccoli italiani crescono. Al volante. Dopo Kimi Antonelli, simbolo Mercedes insieme a George Russell, ecco Leonardo Fornaroli. Emiliano anche lui, ma di Piacenza, il ventunenne campione del mondo di F2 è da ieri ufficialmente il terzo pilota McLaren. Tradotto: la prima riserva dell’iridato Norris e di Oscar Piastri. Mica poco, anche perché il giovanotto (ovviamente entusiasta: “Sono felice di entrare con un ruolo esteso nel Team McLaren, come parte del Programma di Sviluppo. È un passo emozionante nel mio percorso di crescita”) piace molto ad Andrea Stella, l’ex ingegnere Ferrari che ha riportato la storica scuderia Papaya ai fasti di Fittipaldi, Hunt, Lauda, Senna, Prost, Hakkinen, Hamilton. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sar224 terza guida mclaren fornaroli e la fuga dei piloti italiani

© Quotidiano.net - Sarà terza guida McLaren, Fornaroli e la fuga dei piloti italiani

Leggi anche: Il ritorno dei piloti italiani: Fornaroli sulla strada di Antonelli

Leggi anche: Fornaroli-McLaren, un accordo che è la scelta migliore per entrambi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.