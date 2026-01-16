Sarà lui il nuovo allenatore Zidane la voce bomba e i tifosi in delirio
Dopo anni di attesa, Zinedine Zidane potrebbe tornare sulla panchina di una grande squadra. La sua scelta di rimanere fuori dal calcio ufficiale fino ad ora ha alimentato speranze e attese tra tifosi e addetti ai lavori. Ora, la notizia di un suo possibile ritorno ha riacceso l’interesse generale, confermando il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama calcistico internazionale.
Per anni è rimasto alla finestra, rifiutando panchine d'oro e offerte miliardarie. In silenzio, senza una parola di troppo, aspettando solo il momento giusto. Ora, dalle stanze del calcio francese, filtra una voce sempre più insistente: per Zinedine Zidane sta per aprirsi la sfida più simbolica e delicata della sua vita. Non parliamo di un club qualunque o di un contratto come tanti. Qui in gioco c'è la maglia dei Bleus, quella con cui ha scritto alcune delle pagine più romantiche e dolorose della storia del calcio. E dietro le quinte, la federazione francese avrebbe già tracciato una vera e propria road map, precisa, fredda, studiata nei dettagli.
