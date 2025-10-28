HA VINTO LA NOSTALGIA: torna il bomber bianconero in panchina Sarà lui il nuovo allenatore della Juventus"> Una scelta un po’ a sorpresa, che arriva dopo l’esonero di Tudor. La Juventus vuole cambiare strategia in panchina. La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta con la Lazio, culmine di una crisi che ha portato i bianconeri a otto partite consecutive senza vittorie. Il tecnico croato paga un crollo iniziato subito dopo l’illusorio successo nel derby d’Italia contro l’Inter, ultima vittoria risalente a metà settembre. Da allora, la squadra è precipitata in una spirale negativa di prestazioni deludenti e gioco confuso, peggiorando persino i numeri del 2009 sotto Ranieri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - HA VINTO LA NOSTALGIA: torna il bomber bianconero in panchina | Sarà lui il nuovo allenatore della Juventus