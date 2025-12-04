Sanremo 2026 retroscena | Laura Pausini non sarà co-conduttrice ma ospite d’onore

Se inizialmente si dava per certa la presenza di Laura Pausini al fianco di Carlo Conti come co-conduttrice di Sanremo 2026, emergono nuovi dettagli che cambiano completamente le carte in tavola. Il direttore artistico ha infatti voluto fortemente la cantante, ma il suo ruolo non sarà quello di conduttrice. La Pausini sarà ospite musicale fissa per tutte e cinque le serate, con mini concerti simili a quelli di Tiziano Ferro nel 2020. Una scelta studiata per aumentare l’appeal dello show, dopo le critiche ricevute per la presenza di pochi veri big in gara. Vanessa Incontrada pronta a entrare nel cast. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Sanremo 2026, retroscena: Laura Pausini non sarà co-conduttrice, ma ospite d’onore

