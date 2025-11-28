X factor 2025 finale Laura Pausini ospite speciale

La finalissima di X Factor 2025 si sta avvicinando, promettendo un evento imperdibile che vedrà la partecipazione di alcune delle personalità più rilevanti del panorama musicale internazionale. Tra queste, spicca la presenza di una stella di grande calibro, pronta a regalare un momento memorabile al pubblico presente e a quello che seguirà da casa. La location scelta, Piazza del Plebiscito a Napoli, si prepara ad accogliere un’evento di grande richiamo, occasione unica per vivere in diretta un momento di grande musica e spettacolo. laura pausini, il super ospite della finale di x factor 2025. Con il suo stile inconfondibile e una carriera che la colloca tra le più influenti star della musica globale, Laura Pausini sarà super ospite alla conclusione di X Factor 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X factor 2025 finale Laura Pausini ospite speciale

