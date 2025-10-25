Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo | ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival
Carlo Conti è pronto per Sanremo 2026. Il direttore artistico ha parlato del Festival a Il Festival dello Spettacolo, rivelando qualche novità sul suo prossimo impegno. ma senza sbilanciarsi troppo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Sanremo Giovani, oltre 500 domande di partecipazione Alla conduzione Gianluca Gazzoli, finale il 14 dicembre su Rai1. La Commissione musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico, e composta dal vicedirettore della direzione Intrattenim - facebook.com Vai su Facebook
Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival - Il direttore artistico ha parlato del Festival a Il Festival dello Spettacolo, rivelando qualche novità sul suo prossimo impegno... Secondo comingsoon.it
Sanremo 2026, Carlo Conti: “Nicola Savino condurrà il DopoFestival” - (Adnkronos) – “Il DopoFestival lo farà Nicola Savino, che presenterà anche le quattro puntate di ‘Tale e Quale show’ a gennaio”. Segnala msn.com
Sanremo, Carlo Conti svela il conduttore del Dopofestival: "Sarà Nicola Savino. De Martino mio erede? Ci arriverà" - "Più di 26 cantanti in gara, per ora ho 40 canzoni buone. Secondo affaritaliani.it