Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo | ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival

Comingsoon.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti è pronto per Sanremo 2026. Il direttore artistico ha parlato del Festival a Il Festival dello Spettacolo, rivelando qualche novità sul suo prossimo impegno. ma senza sbilanciarsi troppo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

direzione sanremo 2026 con carlo conti a il festival dello spettacolo ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul festival

© Comingsoon.it - Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival

Scopri altri approfondimenti

Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival - Il direttore artistico ha parlato del Festival a Il Festival dello Spettacolo, rivelando qualche novità sul suo prossimo impegno... Secondo comingsoon.it

direzione sanremo 2026 carloSanremo 2026, Carlo Conti: “Nicola Savino condurrà il DopoFestival” - (Adnkronos) – “Il DopoFestival lo farà Nicola Savino, che presenterà anche le quattro puntate di ‘Tale e Quale show’ a gennaio”. Segnala msn.com

direzione sanremo 2026 carloSanremo, Carlo Conti svela il conduttore del Dopofestival: "Sarà Nicola Savino. De Martino mio erede? Ci arriverà" - "Più di 26 cantanti in gara, per ora ho 40 canzoni buone. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Direzione Sanremo 2026 Carlo