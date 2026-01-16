Sampdoria-Entella 1-1 pagelle | Cherubini come Weah Depaoli rovina tutto

Il match tra Sampdoria e Entella si conclude con un pareggio 1-1, interrompendo la serie di tre vittorie consecutive in casa per i blucerchiati. La partita, caratterizzata da un confronto deciso e senza grandi emozioni, ha visto alcuni protagonisti emergere, tra cui Cherubini e Depaoli, i cui interventi hanno influenzato l'esito del risultato. Un risultato che lascia entrambe le squadre in equilibrio in classifica, in un derby comunque disputato con impegno.

