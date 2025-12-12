Palermo-Sampdoria 1-0 pagelle | Abildgaard non è un difensore Pafundi e Cherubini deludono
Nel match del Barbera, Palermo prevale sulla Sampdoria con un 1-0 grazie a un episodio decisivo. Nonostante la buona prova complessiva, i blucerchiati devono fare i conti con alcune delusioni individuali, tra cui le performance di Pafundi e Cherubini, e un'interpretazione discutibile di Abildgaard nel ruolo difensivo.
Sconfitta amara al Barbera per la Sampdoria. I blucerchiati giocano alla pari contro un Palermo tecnicamente superiore, ma escono sconfitti 1-0 pagando una delle poche incertezze del match. Dopo una gran parata di Ghidotti su Ranocchia, la squadra di Inzaghi passa in vantaggio al 28': contropiede. Today.it
Sampdoria, amara sconfitta 1-0 a Palermo: preso gol in contropiede, riscossa tardiva e inefficace - Nella ripresa si rivede Pedrola, che al pari di Henderson sfiora il pareggio ... telenord.it
Il Palermo torna a sognare, la Sampdoria sprofonda (1-0): Le Douaron bomber in smoking, Abilgaard confuso - Serie B, il Palermo batte la Sampdoria grazie al gol di Le Douaron e vola in classifica. sport.virgilio.it
??LIVE PALERMO-SAMPDORIA 1-0 80' - Pedrola mette i brividi alla retroguardia rosanero. Il Palermo sembra aver perso lo smalto dei primi 45' di gioco, non riuscendo ad avere brillantezza in costruzione e proposizione offensiva - facebook.com facebook
#Palermo- #Sampdoria, le formazioni ufficiali x.com
GUIZZO di LE DOUARON, il Palermo è TERZO: Palermo-Sampdoria 1-0 | Serie BKT | DAZN Highlights