Palermo-Sampdoria 1-0 pagelle | Abildgaard non è un difensore Pafundi e Cherubini deludono

Al Barbera, Palermo conquista una vittoria difficile contro una Sampdoria combattiva. Nonostante un gioco equilibrato, i blucerchiati escono sconfitti per un episodio isolato, evidenziando alcune lacune individuali e collettive. L’incontro mette in luce le sfide di entrambe le squadre, con alcune prestazioni sotto le aspettative e spunti interessanti per il proseguo del campionato.

Sconfitta amara al Barbera per la Sampdoria. I blucerchiati giocano alla pari contro un Palermo tecnicamente superiore, ma escono sconfitti 1-0 pagando una delle poche incertezze del match. Dopo una gran parata di Ghidotti su Ranocchia, la squadra di Inzaghi passa in vantaggio al 28': contropiede. Genovatoday.it Palermo-Sampdoria 1-0. Inzaghi: «Abbiamo fatto una mezz’ora straordinaria. Questa è la strada giusta» - Filippo Inzaghi si gode la terza vittoria consecutiva del suo Palermo e, in sala stampa al Renzo Barbera, analizza con soddisfazione la prestazione dei rosanero contro la Sampdoria. mondopalermo.it

Il Palermo centra il tris! 1-0 alla Sampdoria, Inzaghi vince ancora e torna a stare col fiato sul collo delle prime - Fino a qualche anno fa, era una classica della Serie A, tra due piazze storiche e dal grande blasone. strettoweb.com

Al Barbera il Palermo stende la Samp per 1-0 grazie alla rete di Le Douaron. I rosanero centrano la terza vittoria utile consecutiva.

Comunicato dell'Associazione Difesa Sampdoriana sull'incontro #Palermo vs #Sampdoria del 12/12/2025 x.com

