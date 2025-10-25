Ilary Blasi ecco come ha risposto a Francesco Totti dopo che lui ha negato che lo storico 6 Unica! fosse dedicato a lei

Vanityfair.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per un decennio la versione della scritta «6 Unica» sulla maglietta di Francesco Totti mostrata allo stadio dopo un gol era chiara: la dedica era rivolta a Ilary Blasi, spettatrice in tribuna e con cui il giocatore stava iniziando la frequentazione. Oggi l'ex capitano della Roma ha rinnegato il riferimento all'ex moglie che prontamente ha risposto usando la stessa moneta.pardon, T-shirt. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

