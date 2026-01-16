Salvini | Vannacci? La forza della Lega è la squadra

Il leader della Lega, Salvini, ha sottolineato come la forza del partito risieda nella sua squadra. Nel frattempo, in ambito politico, è stato deciso di rimuovere il termine 'militari' dal titolo del dl Ucraina, frutto di un accordo tra le forze di maggioranza. L'emendamento, presentato da esponenti di diversi schieramenti, mira a modificare la formulazione del provvedimento.

AGI - Via di nuovo la parola 'militari' dal titolo del dl Ucraina: è il frutto di un accordo in maggioranza che ha portato le forze che sostengono l'esecutivo a presentare un emendamento al provvedimento (la proposta di modifica è firmata da Eugenio Zoffili della Lega; Monica Ciamburro di Fdi; Gloria Saccani Jotti di FI e Mara Carfagna di Noi moderati). " La sostanza non cambia ", spiega un 'big' di Fratelli d'Italia. Ma il giorno dopo lo strappo di due esponenti leghisti (Edoardo Ziello e Rossano Sasso) sulla risoluzione presentata in occasione delle comunicazioni a Montecitorio del ministro della Difesa Guido Crosetto, a fibrillare sono i gruppi del partito di via Bellerio. 🔗 Leggi su Agi.it

