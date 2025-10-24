Salvini sfiducia Vannacci ma la Lega smentisce

Il flop in Toscana è stata forse la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. I malumori dei militanti leghisti nei confronti di Roberto Vannacci sono cosa nota ma, almeno fino all’ultima settimana, Salvini aveva sempre difeso l’ex generale. Ovvero fino al nodo sui membri del suo Team, sui quali pare il vicepremier abbia posto un veto sulle possibili candidature, con tanto di risposta dell’autore de Il Mondo al Contrario, deciso a « tirare dritto ». Ecco che allora arriva l’indiscrezione de Il Foglio, il quale racconta di un Salvini che, di fatto, avrebbe sfiduciato Vannacci di fronte ai dirigenti della Lega: « Ci fa perdere più voti di quanti ce ne fa guadagnare », è il virgolettato riportato dal quotidiano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

