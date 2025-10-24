Salvini sfiducia Vannacci ma la Lega smentisce
Il flop in Toscana è stata forse la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. I malumori dei militanti leghisti nei confronti di Roberto Vannacci sono cosa nota ma, almeno fino all’ultima settimana, Salvini aveva sempre difeso l’ex generale. Ovvero fino al nodo sui membri del suo Team, sui quali pare il vicepremier abbia posto un veto sulle possibili candidature, con tanto di risposta dell’autore de Il Mondo al Contrario, deciso a « tirare dritto ». Ecco che allora arriva l’indiscrezione de Il Foglio, il quale racconta di un Salvini che, di fatto, avrebbe sfiduciato Vannacci di fronte ai dirigenti della Lega: « Ci fa perdere più voti di quanti ce ne fa guadagnare », è il virgolettato riportato dal quotidiano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Depositata la mozione di sfiducia della Lega al ministro Gualtieri. Primo firmatario: Matteo Salvini. - facebook.com Vai su Facebook
I parlamentari europei del Movimento 5Stelle voteranno la mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen presentata dal gruppo dei Patriots di Salvini e Le Pen. Insieme all’estrema destra per provare a destabilizzare il governo dell’Europa. E non è la prima - X Vai su X
«Salvini sfiducia Vannacci», ma la Lega smentisce - I malumori dei militanti leghisti nei confronti di Roberto Vannacci sono cosa nota ma, almeno fino all’ultima sett ... Segnala msn.com
Salvini cambia idea su Vannacci: da trofeo politico a zavorra per la Lega - Dopo mesi di sostegno incondizionato, Matteo Salvini ammette che Roberto Vannacci non porta voti ma li fa perdere ... Secondo fanpage.it
Lega, Salvini limita Vannacci e confina Zaia in Veneto (senza umiliarli). Più poteri ai capigruppo Molinari e Romeo - Matteo Salvini questa volta ha gestito al meglio la delicata situazione interna alla Lega dopo il pessimo risultato elettorale alle elezioni regionali in Toscana (meno del 4,5%, ... Scrive affaritaliani.it