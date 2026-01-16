Furti e danneggiamenti nel cimitero di Capaccio Paestum | arrestato

Un uomo è stato arrestato nel comune di Capaccio Paestum con l’accusa di aver compiuto diversi furti e danneggiamenti nel cimitero locale. L’arresto, eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari, ha portato all’applicazione della misura degli arresti domiciliari. L’indagine prosegue per fare luce sui dettagli dell’attività illecita e sugli eventuali complici.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ ritenuto responsabile di avere messo a segno una serie di furti in un cimitero del Salernitano: i carabinieri di Capaccio-Paestum arrestato e messo ai domiciliari (in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip su richiesta della procura) nei confronti di A. S. accusato di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento. Secondo quanto emerso dalle indagini l’indagato, in diverse occasioni, avrebbe trafugato oggetti d’ornamento all’interno delle cappelle funerarie nel cimitero di Capaccio Paestum (Salerno) tra ottobre e novembre 2025. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti e danneggiamenti nel cimitero di Capaccio Paestum: arrestato Leggi anche: Capaccio Paestum, trovato con hashish e cocaina: arrestato per spaccio Leggi anche: Furti e danneggiamenti alle auto a Bologna: arrestato ladro seriale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capaccio Paestum, furti nelle cappelle funerarie: scattano i domiciliari per vilipendio di tombe - L'indagato, avrebbe posto in essere, in distinte occasioni, numerosi furti di oggetti d'ornamento all'interno delle cappelle funerarie site nel cimitero di Capaccio Paestum ... infocilento.it Furti in cimitero nel Salernitano, arrestato dai carabinieri - E' riteneuto responsabile di avere messo a segno una serie di furti in un cimitero del Salernitano: i carabinieri di Capaccio- ansa.it

PROVINCIA di BRINDISI Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” tra San Vito dei Normanni, Mesagne e Ceglie Messapica: arresti per furti, danneggiamenti, evasione e violazione di domicilio nell’ambito di una vasta azione di preve - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.