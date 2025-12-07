il primo anno libero di sabato de sarno

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Di Sabato De Sarno ricordo una cosa in particolare. Sciocca magari, ma che per qualche strana ragione mi è rimasta in testa. A giugno dello scorso anno, il giorno prima della sfilata maschile PrimaveraEstate 2025 di Gucci, l’allora direttore creativo aveva radunato un manipolo di coraggiosi giornalisti per una conferenza stampa nell’accaldatissimo terrazzo della Triennale di Milano. Una volta terminata la spiegazione della collezione, mentre nella sala si materializzavano caffè e bicchieri d’acqua, De Sarno mi si è avvicinato sorridente, dicendomi qualcosa del tipo: «Tu sei Francesco Martino di GQ, giusto?». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

