Ruba in due diversi negozi arrestato dai carabinieri un 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare in due negozi di via Archimede. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto un episodio di furto che si era protratto tra gli scaffali dei negozi. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione condotte dalle autorità locali per garantire la sicurezza della zona.

Un tour criminale tra gli scaffali dei negozi di via Archimede interrotto dall'arrivo dei Carabinieri. È finito in manette ieri sera, 15 gennaio, un uomo di 48 anni di origine ghanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di furto aggravato. Tutto è iniziato quando la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione dall'addetto alla sicurezza di un punto vendita della zona. Il vigilante aveva infatti bloccato l'uomo mentre cercava di oltrepassare l'uscita con diversi capi d'abbigliamento nascosti e non pagati. All'arrivo della pattuglia della Stazione di Spilamberto, la situazione per il 48enne si è aggravata.

