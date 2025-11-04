Nascondeva stupefacente pronto per lo spaccio nel garage | 48enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne residente a Cagnano Varano, accusato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Lo stesso, già noto per essersi reso nel tempo più volte responsabile di analoghi reati e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

