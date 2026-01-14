Ruba in due negozi e picchia le commesse | arrestato

Da triesteprima.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto merce in due negozi del centro e aver aggredito le commesse presenti, causandone una delle due un infortunio che ha richiesto cure mediche. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine alla sua condotta, che ha suscitato preoccupazione per la sicurezza nel quartiere.

Ruba in due negozi del centro e si scaglia contro due commesse picchiandole, tanto che una di loro deve ricorrere a cure mediche. L’autore dei reati è un 49enne triestino, arrestato dalla polizia locale lo scorso 29 dicembre.I fattiIn un corso Italia particolarmente affollato per le festività. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Picchia una donna e le ruba la borsa: 59enne arrestato vicino al Centro Direzionale

Leggi anche: Ruba merce per 70 euro, scappa, spintona vigilante e picchia la polizia: arrestato ladro runner a Monza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ruba una birra al supermercato e scoppia una lite. L'addetto alla sicurezza reagisce e lo picchia: ora è in fin di vita; A Roma vigilante del supermercato picchia un ladro riducendolo in fin di vita, arrestato per tentato omicidio; Arrestato a 15 anni Rapina due negozianti per rubare i petardi.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.