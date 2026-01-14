Ruba in due negozi e picchia le commesse | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto merce in due negozi del centro e aver aggredito le commesse presenti, causandone una delle due un infortunio che ha richiesto cure mediche. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine alla sua condotta, che ha suscitato preoccupazione per la sicurezza nel quartiere.

