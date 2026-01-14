Ruba in due negozi e picchia le commesse | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto merce in due negozi del centro e aver aggredito le commesse presenti, causandone una delle due un infortunio che ha richiesto cure mediche. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine alla sua condotta, che ha suscitato preoccupazione per la sicurezza nel quartiere.
Ruba in due negozi del centro e si scaglia contro due commesse picchiandole, tanto che una di loro deve ricorrere a cure mediche. L’autore dei reati è un 49enne triestino, arrestato dalla polizia locale lo scorso 29 dicembre.I fattiIn un corso Italia particolarmente affollato per le festività. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Picchia una donna e le ruba la borsa: 59enne arrestato vicino al Centro Direzionale
Leggi anche: Ruba merce per 70 euro, scappa, spintona vigilante e picchia la polizia: arrestato ladro runner a Monza
Ruba una birra al supermercato e scoppia una lite. L'addetto alla sicurezza reagisce e lo picchia: ora è in fin di vita; A Roma vigilante del supermercato picchia un ladro riducendolo in fin di vita, arrestato per tentato omicidio; Arrestato a 15 anni Rapina due negozianti per rubare i petardi.
Ruba petardi e aggredisce titolare negozio, arrestato 15enne | Denunciato complice 16enne #tuttoggi #Cronaca #Perugia | http://ow.ly/YR3i106t1Oe facebook
Ruba petardi e aggredisce titolare negozio, arrestato 15enne | Denunciato complice 16enne #tuttoggi #Cronaca #Perugia | x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.