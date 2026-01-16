Rozzano uomo di 70 anni trovato morto sotto un mobile con la gola tagliata
Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita questa notte in un appartamento di Rozzano, in via delle Peonie. La vittima è stata rinvenuta sotto un mobile, con una ferita da taglio alla gola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e l’eventuale responsabilità dell’accaduto.
Rozzano (Milano), 16 gennaio 2026 – Ucciso, con una coltellata alla gola. Sarebbe morto così un uomo di 70 anni che questa notte è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento di via delle Peonie e Rozzano. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l'uomo ucciso. Il giovane, un 21enne straniero, a questo punto è stato arrestato. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
