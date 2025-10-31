Raccordo Perugia-Bettolle nuovi lavori Anas | tratto chiuso al traffico le modifiche alla viabilità
Ancora cantieri lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Ecco le modifiche al traffico. Anas con una nota annuncia “gli interventi di risanamento della pavimentazione stradale su un tratto di circa 400 metri della carreggiata in direzione Bettolle, tra gli svincoli di Olmo e Corciano, a completamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Un incidente avvenuto all'interno della galleria "Pallotta" sul raccordo autostradale "Bettolle-Perugia" ha causato la temporanea chiusura della carreggiata in direzione dell'Autostrada A1 - facebook.com Vai su Facebook
Raccordo Perugia-Bettolle, lavori notturni di Anas tra Olmo e Corciano - Anas ha programmato nuovi lavori di risanamento della pavimentazione stradale su un tratto di circa 400 metri dell ... Lo riporta umbria24.it
Perugia-Bettolle, quattro notti di lavori per il nuovo asfalto drenante - Da martedì 4 a venerdì 7 novembre, nelle ore notturne, Anas effettuerà lavori di manutenzione sul raccordo autostradale Perugia- Come scrive umbria24.it
Anas: per incidente stradale, carreggiata chiusa temporaneamente sul “raccordo autostradale Bettolle - Perugia” a Cortona - Arezzo, 8 agosto 2025 – A causa di un incidente stradale, è momentaneamente chiusa al traffico, la carreggiata in direzione Bettolle sul R. Scrive lanazione.it