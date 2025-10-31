Raccordo Perugia-Bettolle nuovi lavori Anas | tratto chiuso al traffico le modifiche alla viabilità

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora cantieri lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Ecco le modifiche al traffico. Anas con una nota annuncia “gli interventi di risanamento della pavimentazione stradale su un tratto di circa 400 metri della carreggiata in direzione Bettolle, tra gli svincoli di Olmo e Corciano, a completamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

