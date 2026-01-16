Roma | tragedia sfiorata in una casa a Tor Bella Monaca carabinieri salvano 61enne

A Tor Bella Monaca, Roma, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti tempestivamente in un appartamento di via Amico Aspertini, in risposta a una chiamata al 112 riguardante un tentativo di suicidio di una donna. L’intervento ha evitato una possibile tragedia, salvando la vita di una 61enne. L’episodio sottolinea l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di emergenza.

Una tragedia è stata evitata nel pomeriggio di ieri nel quartiere Tor Bella Monaca. I carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca sono stati allertati e sono intervenuti in un appartamento di via Amico Aspertini, in seguito a una chiamata pervenuta al numero d’emergenza 112, che segnalava un tentativo di suicidio da parte di una donna. All’arrivo sul luogo indicato, i militari hanno trovato una donna di 61 anni, visibilmente in uno stato di forte agitazione, che brandiva due coltelli, puntandoli alla gola e minacciando di togliersi la vita. I carabinieri hanno immediatamente cercato di stabilire un contatto empatico con la donna, tentando di calmarla e di indurla a desistere dal suo intento disperato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

