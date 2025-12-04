Roma la sfida parte dai margini | Remigrazione e Riconquista sceglie Tor Bella Monaca per presentarsi

Roma, 4 dic – Roma non si racconta dai salotti del centro ma dai margini feriti della città. È con questo spirito che il Comitato Remigrazione e Riconquista ha scelto di presentarsi ufficialmente nella Capitale: non in un auditorium istituzionale, non in un hotel di via del Corso, ma nella Sala Cinema del VI Municipio, nel cuore di quel quadrante che ogni giorno fa i conti con ciò che la politica definisce “emergenza” solo quando fa comodo. Tor Bella Monaca, Torre Maura, Torre Spaccata: nomi che per i romani non sono coordinate geografiche ma sinonimi di palazzine abbandonate, degrado, criminalità importata, violenza quotidiana e promesse tradite. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Roma, la sfida parte dai margini: Remigrazione e Riconquista sceglie Tor Bella Monaca per presentarsi

