Roma su Fortini | Juventus già in movimento

Roma si concentra sul progetto di rinnovamento, puntando a valorizzare i giovani talenti senza compromessi sulla competitività. Tra i nomi emergenti, Niccolò Fortini, laterale classe 2006, si distingue come uno dei profili più interessanti, attirando l’attenzione di diversi club italiani. La strategia della società giallorossa mira a costruire una squadra giovane e solida, in linea con i programmi di crescita a lungo termine.

La Roma guarda avanti con una linea chiara: ringiovanire senza perdere competitività. In questo quadro prende corpo l’interesse per Niccolò Fortini, laterale classe 2006 che ha acceso più radar tra i top club italiani. Non è un’operazione di contorno, ma una valutazione strutturale. Il problema è la concorrenza. Come raccontato dalla redazione di sololaroma.it, la Juventus si è già mossa con sondaggi esplorativi e valuta Fortini come investimento strategico anche in ottica Nazionale. A Torino l’idea è anticipare i tempi, sfruttando una fase di transizione in casa Fiorentina, dove gli equilibri decisionali sono in ridefinizione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Roma su Fortini: Juventus già in movimento Leggi anche: Roma su Fortini, ma la Juventus accelera: sfida aperta sul talento viola Leggi anche: Roma-Fiorentina, asse caldo: Fortini e Gudmundsson in lista Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fortini, stallo con la Fiorentina: Juventus e Roma alla finestra - Il laterale classe 2006 è al centro di diverse attenzioni sul mercato e, secondo quanto riportato da ... tuttojuve.com

