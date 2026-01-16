Roma su Fortini ma la Juventus accelera | sfida aperta sul talento viola

La Roma si concentra sul futuro, puntando a rinnovare la rosa con giovani talenti senza perdere di vista la competitività attuale. Nel frattempo, la Juventus accelera, creando una sfida aperta sul fronte dei giovani e delle strategie di crescita. La competizione tra le due società si intensifica, evidenziando l’importanza di un equilibrio tra investimenti sul presente e sviluppo a lungo termine.

La Roma guarda avanti e lo fa con un’idea precisa: ringiovanire le corsie senza rinunciare alla competitività immediata. In questo quadro prende forma l’interesse per Niccolò Fortini, profilo che negli ultimi mesi ha acceso più di un radar tra i top club italiani. Non è una mossa di contorno, ma una valutazione strutturale, coerente con la Roma che sta nascendo. Il problema, semmai, è che la concorrenza è reale e già in movimento. Fortini, un nome che divide il mercato. La Roma monitora Fortini come possibile rinforzo sulle fasce, ma non è sola. Anche la Juventus ha acceso i riflettori sul classe 2006 e ha già avviato i primi contatti esplorativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

