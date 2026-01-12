Roma e Fiorentina mantengono un dialogo aperto in vista del mercato di gennaio. La lista delle possibili operazioni si arricchisce con i nomi di Fortini e Gudmundsson, indicativi di un interesse reciproco. Le trattative tra le due società continuano a focalizzarsi su possibili scambi e inserimenti, in un contesto di confronto che potrebbe portare a sviluppi concreti già nelle prossime settimane.

Asse caldo Roma-Firenze. I contatti tra Roma e Fiorentina restano attivi e possono produrre incastri multipli già in questo gennaio. Capitolo Niccolò Fortini: il difensore è monitorato con attenzione dai giallorossi, ma l’operazione è separata dal dossier Baldanzi. A Firenze si riflette: incidono valutazioni tattiche, la volontà del giocatore e il tema rinnovo (scadenza 2027). Nessuna accelerazione, ma il nome resta sul tavolo. Restano in lista anche Albert Gudmundsson ed Stephan El Shaarawy. Gudmundsson vive una stagione a due velocità in viola (4 gol nel girone d’andata) e il suo futuro è da valutare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, asse caldo: Fortini e Gudmundsson in lista

