Roma scomparsa Federica Torzullo | tracce nella cava di Anguillara
Roma, scomparsa Federica Torzullo: le ricerche continuano nella cava di Anguillara. Sul sito di
Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il marito. In queste ore, come confermato da "Diario del giorno", le indagini dei RIS si stanno concentrando nei pressi di una Cava vicino ad Anguillara. Si tratta di un'ex cava ed è la discarica di materiali edili in cui si era già cercato subito dopo la denuncia di scomparsa di Federica Torzullo. Come sottolineato dall'inviata del programma di Rete 4, alcuni militari hanno scavato con delle pale di metallo sui cumuli di detriti per cercare qualcosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, Scientifica nella villetta: dalle telecamere non è mai uscita di casa
Leggi anche: Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio
Federica Torzullo scomparsa da 5 giorni da Anguillara Sabazia: il marito della donna, Claudio Carlomagno, indagato per femminicidio; Federica Torzullo scomparsa, droni in volo e ricerche anche nel lago di Bracciano. Il punto delle indagini; Donna scomparsa vicino Roma, si indaga per omicidio; Federica Torzullo scomparsa, il marito indagato per omicidio.
Federica Torzullo scomparsa a Roma, tracce di sangue in casa e c’è un buco di 3 ore nel racconto del marito - Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, ingegnere 41enne, scomparsa a Roma il 9 gennaio. fanpage.it
Anguillara Sabazia – Scomparsa di Federica Torzullo, tracce di sangue anche su un camion del marito - Tracce di sangue sono state individuate su un camion dell’azienda riconducibile a Claudio Carlomagno, sull’auto di famiglia e all’int ... etrurianews.it
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, indagato il marito Claudio Carlomagno: trovato del sangue - Trovate tracce di sangue in casa della scomparsa Federica Torzullo e del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara. virgilio.it
ATTENZIONE: la signora Marieta è scomparsa il 1 gennaio 2026 da Roma zona Alessandrino. È Filippina, ma parla italiano, potrebbe essere in strada (o in ospedale) nelle zone di #centocelle #alessandrino #piazzaungheria #viapaisiello #parioli #ottaviano - facebook.com facebook
Federica Torzullo scomparsa a Roma, tracce di sangue in casa e c'è un buco di 3 ore nel racconto del marito x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.