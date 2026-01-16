Roma | ricetrasmittenti pali di copertura e scavi notturni sgominata banda del buco 5 arresti

Nella capitale, è stata smantellata una banda responsabile di furti con scasso, con cinque persone arrestate. Le indagini hanno rivelato un’organizzazione ben strutturata, che utilizzava ricetrasmittenti, pali di copertura e scavi notturni per evitare i controlli. L’operazione, condotta da forze dell’ordine, ha evidenziato l’accurata pianificazione e il monitoraggio continuo delle attività criminali.

Il colpo era stato pianificato nei minimi dettagli, con un’attenta analisi della situazione che comprendeva sopralluoghi e appostamenti ripetuti nel corso dei giorni, oltre a coperture strategiche e comunicazioni radio in tempo reale. Sono cinque gli “ingegneri” del crimine arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dai magistrati del Dipartimento di criminalità grave e diffusa della Procura della Repubblica di Roma, all’alba del colpo progettato in un istituto di credito situato nella Capitale. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno intercettato, nei giorni precedenti all’operazione, i movimenti sospetti di due uomini, già noti per una rapina avvenuta qualche anno fa con la tecnica del “buco” nel circondario di una banca nel quartiere di Colli Aniene, a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

