Sgominata banda del narcotraffico internazionale a Brescia | 24 arresti e confische per 3 m
AGI - Un'intensa attività di narcotraffico aveva sede nella provincia di Brescia. Grazie all'attività di oltre 150 finanzieri appartenenti al Comando provinciale di Brescia e al Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), avvalendosi della cooperazione di Europol, della Direzione Centrale Servizi Antidroga, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia tramite il II Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana, delle forze di polizia albanesi e francesi, stanno eseguendo in Italia, Albania, Francia e Inghilterra, un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di 24 soggetti indagati per aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nonché un provvedimento di sequestro preventivo per un importo complessivo pari a circa 3 milioni di euro, quale provento delle citate attività criminali. 🔗 Leggi su Agi.it
