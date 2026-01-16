Roma regina del mercato | dopo i 50 milioni per Vaz e Malen ora Gasperini vuole un esterno sinistro

La Roma si conferma protagonista nel mercato, con due acquisti recenti in sole 24 ore, segnando una strategia rapida e decisa. Dopo aver investito 50 milioni per Vaz e Malen, ora il club punta a rafforzare ulteriormente la rosa con l'acquisto di un esterno sinistro. Queste mosse testimoniano l’intenzione di Trigoria di costruire una squadra competitiva e pronta a affrontare la stagione.

La Roma ha battuto un colpo. Anzi due. Due acquisti in appena 24 ore: mosse decise, rapide, che a Trigoria non si vedevano da tempo. Due nomi importanti quelli scelti da Ricky Massara: Robino Vaz e Donyell Malen. Operazioni che hanno comportato una spesa complessiva di 50 milioni di euro. Un segnale forte e chiaro, lanciato da una società che vuole finalmente tornare protagonista sia nel calcio italiano che in quello europeo. Le operazioni lampo Vaz-Malen testimoniamo, infatti, la volontà dei Friedkin di mantenere fede a quella promessa fatta quasi 6 anni fa, al loro arrivo nella Capitale: risvegliare il gigante che dorme.

