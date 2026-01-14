Roma l’ultimo tassello dell’attacco | Gasperini vuole l’esterno sinistro

Roma prosegue nella sua campagna di mercato con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. Dopo gli acquisti recenti, la società si concentra sul reperimento di un esterno sinistro, elemento richiesto da Gian Piero Gasperini per completare la rosa. Con Vaz e Malen ormai in fase avanzata, l’attenzione si sposta su questo profilo, fondamentale per le strategie offensive del club.

Il mercato della Roma non si è fermato ai colpi che hanno acceso Trigoria. Dopo Vaz, con Malen ormai in dirittura d’arrivo, il lavoro vero è adesso: completare l’attacco secondo le esigenze di Gian Piero Gasperini, che ha indicato con chiarezza il prossimo tassello mancante. Serve un esterno offensivo di sinistra, ma con caratteristiche precise. Non un riempitivo, bensì un giocatore capace di dare profondità, strappo e imprevedibilità. Un vuoto evidente sulla fascia sinistra. Ad oggi, l’unico profilo naturale per quel ruolo resta Stephan El Shaarawy. Una soluzione affidabile, ma non sufficiente per reggere una stagione lunga e logorante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

