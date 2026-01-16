Roma non solo la punta | per Gasperini rispunta l’idea Dominguez

Roma dimostra di voler rafforzare la propria rosa con attenzione e metodo. Dopo l’arrivo di Donyell Malen, la società resta attenta alle opportunità di mercato, senza escludere ulteriori interventi. Per Gasperini, si riaccende l’interesse per Dominguez, confermando la volontà di puntare su profili di qualità. La squadra lavora con prudenza, guardando oltre i semplici ritocchi per costruire un progetto solido e sostenibile.

La Roma continua a muoversi come una squadra che non vuole limitarsi a ritocchi cosmetici. L’arrivo di Donyell Malen ha dato un segnale forte, ma a Trigoria nessuno parla di mercato chiuso. Anzi. In attesa di capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala e se l’operazione Joshua Zirkzee potrà davvero entrare nella fase decisiva, il club lavora anche su profili funzionali a completare l’impianto tattico di Gian Piero Gasperini. Perché il punto, ormai, è chiaro: non basta aggiungere talento, serve equilibrio. E questo passa anche dagli esterni. La punta resta centrale, ma servono incastri. Il reparto offensivo è ancora un cantiere aperto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

