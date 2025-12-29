roma genoa gasperini punta su ferguson

Roma-Genoa si presenta come una sfida importante, con Gasperini che ha deciso di affidarsi a Ferguson per la trasferta. La partita, più che per il suo lato emotivo, sarà fondamentale per entrambe le squadre in ottica classifica. La presenza di De Rossi all’Olimpico come avversario aggiunge un pizzico di interesse, ma l’attenzione resta puntata sull’andamento e sui risultati sul campo.

Diciamolo chiaramente: questa Roma -Genoa viene raccontata come “romantica” solo perché c’è De Rossi che torna all’Olimpico da avversario, ma a noi interessa poco la poesia. Qui si gioca per i punti, e la Roma non può permettersi altri passi falsi se vuole restare agganciata al gruppone Champions. Gasperini arriva con parecchi problemi di formazione e poche alternative, quindi scelte praticamente obbligate. In porta va Svilar, davanti a lui Mancini, Ziolkowski e Hermoso, che stringe i denti nonostante la pubalgia. Sulle fasce Celik e Wesley, in mezzo Koné e Cristante, senza troppe sorprese. Davanti la situazione è tutt’altro che ideale: fuori Bailey, Pellegrini e Baldanzi (febbre), Dovbyk rientra tra i convocati ma parte dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

